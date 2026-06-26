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Atacuri rusești cu drone lângă granița României. Elicopter Puma ridicat de la sol: s-a emis RO-ALERT

Elicopter Puma MApN

Elicopter Puma MApN

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 07:46
Sursărealitatea.net

Federația Rusă a lansat, în noaptea de 25 spre 26 iunie, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Atacurile au avut loc în apropierea frontierei fluviale cu România, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.

Situația a fost monitorizată de autoritățile române, după ce au fost observate ținte aeriene la est de Sulina. Un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57 pentru monitorizarea situației aeriene.

Decizia a fost luată ca urmare a evoluției unor ținte aeriene aflate la 31 de kilometri est de Sulina. Autoritățile au urmărit situația în timp real, pentru a vedea dacă există vreun risc pentru teritoriul României.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03:47, pentru ca oamenii din zonă să fie informați despre situația din apropierea graniței. Alerta aeriană a încetat la ora 04:23.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate pe teritoriul României. De asemenea, nu au fost semnalate cazuri în care vreun vehicul aerian să fi căzut pe teritoriul țării. Ministerul Apărării Naționale precizează că informează în timp real structurile aliate despre situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.

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