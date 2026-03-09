Avertisment dur de la Ankara pentru Teheran. Erdogan: „Nu puneți în pericol 1.000 de ani de fraternitate”

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a transmis un avertisment ferm către Iran, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și al incidentelor recente în care rachete iraniene au ajuns în apropierea teritoriului turc.

Liderul de la Ankara a declarat că autoritățile turce au transmis „mesajele necesare” către Tehran, subliniind că relațiile istorice dintre cele două state trebuie respectate.

Erdogan a afirmat că nimeni nu ar trebui să ia decizii care să afecteze legăturile istorice dintre cele două popoare, descrise de el drept o „fraternitate de aproximativ o mie de ani”.

Declarația vine după mai multe incidente de securitate în regiune. Sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat recent rachete balistice lansate din Iran care au intrat în spațiul aerian al Turciei, amplificând temerile că războiul dintre SUA, Israel și Iran ar putea atrage și alte state în conflict.

Erdogan a criticat, de asemenea, escaladarea conflictului și a avertizat că acțiunile militare din regiune riscă să destabilizeze întregul Orient Mijlociu.

Ankara încearcă să mențină un echilibru delicat: pe de o parte, condamnă anumite atacuri asupra Iranului și cere negocieri, iar pe de altă parte avertizează Teheranul că loviturile și acțiunile provocatoare pot extinde războiul în regiune.

În același timp, autoritățile turce au subliniat că vor reacționa ferm la orice amenințare la adresa teritoriului sau spațiului aerian al țării. Ankara a precizat că „toate măsurile necesare vor fi luate fără ezitare” pentru a proteja securitatea națională, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu se apropie tot mai mult de granițele Turciei.

Turcia și Iranul au o relație complexă, marcată atât de rivalități geopolitice, cât și de cooperare economică și politică. În ciuda diferențelor, cele două state au menținut de-a lungul secolelor legături diplomatice și comerciale importante, motiv pentru care Ankara insistă că stabilitatea relațiilor bilaterale trebuie protejată.