Cisterna cu gaz răsturnată pe DN1, la Scoreiu, a fost repusă pe roți și tractată într-o zonă sigură

O cisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, luni seara, pe DN 1, în afara părții carosabile, la km 271, în localitatea Scoreiu. Locuitorii din zonă au fost evacuați preventiv, au anunțat Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu.

UPDATE:

"Autocisterna a fost repusă pe roți și a fost tractată într-o zonă sigură din extravilanul localității Scoreiu. În cursul zilei va sosi la locul evenimentului o altă autocisternă în vederea transvazării încărcăturii. Până la sosirea cisternei goale, preventiv va supraveghea zona o autospecială de stingere", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.

Traficul rutier este blocat luni seară pe DN1, la km 271, în localitatea Scoreiu, unde s-a răsturnat, în afara părții carosabile, o cisternă care transporta gaz butan, fiind evacuați preventiv locuitorii din zonă, au anunțat Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu.



"La această oră, traficul rutier este blocat pe DN1, km 271, în localitatea Scoreiu, pentru a permite intervenția autospecialelor în cazul unei cisterne răsturnate care transportă gaz. Din primele informații, nu au fost înregistrate victime. Traficul este restricționat pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță", a precizat Poliția, luni seara.

ISU intervine pe DN1, la Scoreiu, cu trei autospeciale de stingere, două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, și o autospecială de transport personal cu victime multiple, plus o autospecială CBRN. A fost chemată în ajutor și autospeciala cu roboți din cadrul ISU Brașov.



Potrivit ISU Sibiu, au fost evacuați locuitorii din apropiere, din cauza scăpărilor ușoare de gaze.



"Din primele informații sunt ușoare scăpări de gaze. Preventiv, a fost stabilit un perimetru de siguranță de 800 m. Locuitorii de pe această rază sunt evacuați preventiv\", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.



Totodată, a fost transmis mesaj de avertizare RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.



Au fost evacuați de pe o rază de 1 km aproximativ 20 de locuitori.