Decizie‑șoc în scandalul Prodan–Reghecampf: instanța îi dă dreptate impresarei. „Amantele pot fi vinovate!”
Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf
Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf capătă o nouă turnură după o hotărâre surpriză a instanței. Corina Caciuc, actuala soție a antrenorului, a fost obligată în primă instanță să plătească daune morale impresarei, în dosarul legat de relația care a dus la destrămarea căsniciei Reghecampf–Prodan.
Anamaria Prodan a reacționat imediat, susținând că verdictul reprezintă un precedent important.
În sfârșit, judecătorii au admis că amantele pot fi vinovate de destrămarea familiilor!” Impresara spune că instanța a analizat atent probele și mărturiile depuse în dosar și că decizia confirmă rolul familiei ca „celulă de bază a societății.
Prodan afirmă că martorii aduși de Corina Caciuc „nu au putut explica nici cine sunt, nici de unde vin”, iar hotărârea ar putea încuraja și alte femei aflate în situații similare:
Poate astăzi am ajutat mii de femei care trăiesc ce am trăit eu și copiii mei.
Între timp, procesele dintre Prodan și Reghecampf continuă. Într-un alt dosar, antrenorul a pierdut o contestație și a fost obligat să achite 10.000 de lei cheltuieli de judecată.
Fostul fotbalist plătește și o pensie alimentară de 3.000 de euro lunar pentru fiul său, Laurențiu Jr., iar conflictul dintre cei trei protagoniști rămâne departe de final.
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