Dosarul lui Călin Georgescu, blocat în instanță: sistemul e disperat că nu-i găsește probe liderului suveranist

Dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă s-a blocat în instanță

Dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă s-a blocat în instanță. Magistrații nu au reușit să ia o decizie în camera preliminară și au amânat pronunțarea pentru începutul săptămânii viitoare. Judecătorii trebuie să stabilească dacă rechizitoriul și probele sunt legale și dacă procesul poate începe pe fond sau dacă dosarul se întoarce la Parchet.

În decursul zilei de mâine urmează ca magistrații Tribunalului București să se pronunțe în cazul dosarului deschis pe numele lui Călin Georgescu, în care este acuzat de propagandă legionară. Asta după ce completul de judecată format din doi judecători nu a ajuns la o înțelegere comună, iar un complet de divergență va analiza aceste documente și va lua o decizie pentru a putea înclina balanța.

Miza este una uriașă pentru că, în funcție de ce vor decide magistrații, dosarul s-ar putea întoarce la Parchet, ori ar putea începe judecata pe fond.

Avocații lui Călin Georgescu spun că nu există probe solide care să stea la baza acuzațiilor care i se aduc. Pe de altă parte, instanța a decis în cazul lui Călin Georgescu să prelungească măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile.