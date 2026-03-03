Fără permis din 2019, a provocat un accident cumplit: o victimă amputată

Două persoane au fost grav rănite într-un accident rutier extrem de violent, produs după ce un șofer cu permisul suspendat a intrat cu viteză într-o intersecție și a fugit de la locul faptei. Una dintre victime a rămas fără un picior.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a pătruns în intersecție fără să respecte regulile de circulație și a lovit în plin două autoturisme, dar și o femeie aflată pe trotuar. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre mașini a fost proiectată într-un alt vehicul.

Accidentul a fost surprins de camera de bord a unui șofer care staționa la semafor. În imagini se vede cum, imediat după pornirea coloanei, o mașină neagră apare cu viteză din partea stângă și lovește violent un autoturism gri.

Acesta este aruncat într-un alt vehicul, iar o femeie de 59 de ani, care se îndrepta spre trecerea de pietoni, este izbită și proiectată într-un stâlp.

În haosul creat, șoferul autoturismului negru, înmatriculat în străinătate, a fugit de la locul accidentului înainte ca martorii să poată reacționa. La volanul mașinii lovite se afla un tânăr de 30 de ani, care circula regulamentar. Acesta a suferit traumatisme grave la nivelul capului.

Ambele victime au fost transportate de urgență la Spitalul Județean din Brăila. Din cauza rănilor suferite, medicii au fost nevoiți să amputeze un picior femeii de 59 de ani.

Anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea și tragerea la răspundere a șoferului fugar.