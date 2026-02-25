Hubert Thuma îl provoacă direct pe Bolojan și îl somează să clarifice poziția față de Ilfov

Tensiuni în coaliție și un mesaj public care ridică miza politică. Vicepreședintele Partidul Național Liberal București-Ilfov, Hubert Thuma, îi cere premierului Ilie Bolojan să clarifice dacă susține pozițiile exprimate de unul dintre consilierii săi la adresa administrației liberale din Ilfov.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, Thuma anunță că îl întreabă public pe șeful Guvernului dacă este la curent cu declarațiile subordonatului său și dacă este de acord cu această poziționare. Mesajul vine după ce un consilier a criticat administrația din Ilfov, într-un context legat de consultarea publică.

„Inacceptabil”: reacția față de atacul la adresa ilfovenilor

Hubert Thuma amintește că județul Ilfov are 540.000 de locuitori în acte, dar că, în realitate, populația depășește un milion de persoane. În acest context, Thuma susține că tema consultării publice este una serioasă și că ar trebui abordată de oameni pregătiți, nu de persoane fără expertiză.

Comparația cu Bucureștiul și oferta de „colaborare reală”

Vicepreședintele liberal aduce în discuție și situația infrastructurii din Capitală. El afirmă că ar putea, la rândul său, să publice „100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă și canalizare”, însă spune că nu aceasta este direcția pe care o dorește.

Potrivit lui Thuma, obiectivul ar trebui să fie colaborarea și rezolvarea concretă a problemelor, nu schimbul de acuzații în spațiul public.

Dezvăluiri din interiorul PNL: Hubert Thuma spune că Ilie Bolojan a refuzat candidatura la prezidențiale și a avansat nume surprinzătoare

În același mesaj, el susține că există „o realitate incontestabilă”: județul Ilfov ar fi, în prezent, mai bine administrat decât Bucureștiul. Argumentul invocat ține de modul de utilizare a resurselor bugetare. Deși dispune de fonduri mult mai reduse decât Capitala, administrația ilfoveană ar direcționa anual peste două treimi din buget către dezvoltare, respectiv investiții în infrastructură.

Miza bugetară pentru 2026: 5% din IVG-ul Capitalei

Pe lângă disputa legată de declarațiile consilierului, Thuma aduce în discuție și tema bugetului pentru 2026. El afirmă că așteaptă întâlnirea promisă de premierul Ilie Bolojan, unde vrea să prezinte cifre și argumente în favoarea unei alocări mai consistente pentru Ilfov.

Concret, liderul liberal susține acordarea către Ilfov a 5% din impozitul pe venitul global (IVG) încasat în București.

Mai mult, până la o eventuală reorganizare administrativ-teritorială, Thuma spune că acceptă oricând ideea unui buget comun București–Ilfov, care să fie distribuit ulterior în mod egal pentru fiecare cetățean din zona metropolitană.

În opinia sa, dacă s-ar aplica această formulă de împărțire, bugetul Consiliului Județean Ilfov ar crește de cel puțin trei ori.

Hubert Thuma îl acuză pe Ciucu de lipsă de respect față de Ilfov și amenință cu suspendarea autorizațiilor