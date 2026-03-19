A început ședința Coaliției, pentru deblocarea impasului legat de buget. Bolojan ar putea să accepte amendamentele PSD, la intervenția lui Nicușor Dan – SURSE/VIDEO
Ilie Bolojan / Premier
Situație extrem de tensionată înaintea adoptării bugetului de stat. După ce surse au indicat faptul că premierul Ilie Bolojan ar putea lipsi de la ședința coaliției programată în această dimineață, a apărut informația că președintele Nicușor Dan i-ar fi cerut să accepte amendamentele PDS. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a fost convocat la Guvern pentru discuții cu Bolojan.
La ședința coaliției au ajuns atât premierul, cât și ceilalți lideri ai partidelor din coaliție. Ședința are loc în biroul lui Sorin Grindeanu.
Scandalul recent din Parlament, care a implicat schimburi dure de replici între PSD, USR și PNL, pare să fi amplificat tensiunile și să fi adus coaliția într-un punct critic.
