Ilie Bolojan, reacție dură la boicotul simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Responsabilitatea noastră este față de copii”

Premierul Ilie Bolojan a criticat decizia unor școli de a boicota simulările pentru Evaluarea Națională, programate în perioada următoare, afirmând că astfel de acțiuni riscă să afecteze direct elevii.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite în Bihor, unde șeful guvernului a fost întrebat despre nemulțumirile din sistemul de educație și despre decizia unor cadre didactice de a nu participa la organizarea simulărilor.

Potrivit premierului, cei care ocupă funcții în serviciul public, inclusiv profesorii, au responsabilitatea de a-și exercita atribuțiile cu seriozitate, având în vedere impactul asupra elevilor.

„Atunci când lucrăm într-un serviciu public, indiferent dacă ocupăm o funcție mai mare sau mai mică, trebuie să tratăm această responsabilitate cu seriozitate”, a declarat Ilie Bolojan.

El a recunoscut că măsurile adoptate anul trecut privind creșterea normei didactice pentru profesori nu au fost populare în rândul cadrelor didactice. Totuși, premierul a subliniat că nemulțumirile legate de aceste decizii nu ar trebui să ducă la acțiuni care îi afectează pe elevi.

„Sigur că măsurile de creștere a normei didactice nu au fost populare, dar una este să existe nemulțumiri și alta este să generezi acțiuni care afectează copiii”, a spus șeful Executivului.

Simulările pentru Evaluarea Națională sunt organizate anual pentru a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu formatul examenului și pentru a evalua nivelul de pregătire înaintea testării oficiale. Decizia unor școli de a boicota aceste probe a stârnit dezbateri în sistemul de educație.