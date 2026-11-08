Impact violent între o motocicletă și un autobuz, în Sibiu. Motociclistul de 18 ani a suferit arsuri pe 50% din corp

Publicat 8 nov. 2026, 18:44 Sursă Realitatea.Net

Un tânăr în vârstă de 18 ani a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, după ce motocicleta pe care o conducea a fost implicată într-un accident cu un autobuz, în localitatea Nemșa din județul Sibiu. În urma impactului, motocicleta a luat foc, iar victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Târgu Mureș.

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