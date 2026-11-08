Impact violent între o motocicletă și un autobuz, în Sibiu. Motociclistul de 18 ani a suferit arsuri pe 50% din corp

Un tânăr în vârstă de 18 ani a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, după ce motocicleta pe care o conducea a fost implicată într-un accident cu un autobuz, în localitatea Nemșa din județul Sibiu. În urma impactului, motocicleta a luat foc, iar victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Târgu Mureș.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, accidentul rutier urmat de incendiu s-a produs duminică după-amiază, 8 noiembrie, pe DC 13, în localitatea Nemșa.
La locul evenimentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD, precum și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.
În urma impactului, motociclistul în vârstă de 18 ani a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, la nivelul mâinilor, picioarelor și al feței. Salvatorii spun că tânărul era conștient în momentul în care a fost preluat de echipajele medicale și transportat cu elicopterul SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Târgu Mureș.
Cum s-a produs accidentul din județul Sibiu
Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii sibieni, șoferul unui autobuz în care se aflau 16 călători ar fi acroșat motocicleta condusă de tânărul de 18 ani. Împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate la fața locului.
Din fericire, niciuna dintre cele 16 persoane aflate în autobuz nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Circulația rutieră a fost blocată pe durata intervenției, iar polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.