Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica de Sfinții Mihail și Gavriil

Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Vezi cele mai populare nume și statisticile oficiale.
Aproximativ 1,5 milioane de români își sărbătoresc ziua numelui pe 8 noiembrie, când este prăznuit Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Potrivit datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, peste 836.000 de bărbați și aproximativ 637.000 de femei poartă nume asociate acestei sărbători religioase.
Mihai și Gabriel, printre cele mai întâlnite nume masculine
Conform statisticilor oficiale, dintre bărbații care își serbează onomastica de Sfinții Mihail și Gavriil, cei mai mulți se numesc Mihai – 364.878 de persoane, respectiv Gabriel – 341.019 persoane.
Lista este completată de 60.853 de persoane care poartă prenumele Mihail, 29.023 cu numele Mihăiță, 15.782 cu prenumele Gavril și 12.095 care se numesc Mihnea.
Alte prenume masculine sărbătorite pe 8 noiembrie sunt Gabi, purtat de 4.072 de persoane, Gavrilă – 5.510 persoane, Mihalache – 1.196, Mișu – 1.035 și Mihăilă – 574 de persoane.
În evidențele oficiale apar și variante mai puțin întâlnite, precum Gavriil, Michi, Mihalcea, Mihu, Mișa și Găbiță.
Mihaela și Gabriela, cele mai populare prenume feminine
În rândul femeilor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cele mai răspândite prenume sunt Mihaela și Gabriela.
Statisticile Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor arată că 367.003 femei poartă numele Mihaela, în timp ce 258.945 se numesc Gabriela.
Printre celelalte prenume feminine asociate acestei sărbători se numără Mihaiela – 6.405 persoane, Mihăilă – 734, Mihăița – 530, Găbița – 183 și Gabi – 3.378 de persoane.
De asemenea, în statistici figurează prenumele Mișa, Mihaela, Gavrilă și Michi, în diferite forme și variante de scriere.
Când sunt sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este celebrat în fiecare an pe 8 noiembrie, în calendarul ortodox. Sărbătoarea este dedicată celor doi mari arhangheli, alături de toate puterile cerești.
Cu această ocazie, milioane de români care poartă nume precum Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela, Mihail sau Gavril își sărbătoresc ziua onomastică.