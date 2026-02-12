Îndulcitorul din produsele „fără zahăr”, asociat cu un risc dublu de accident vascular

Posibilă afectare a mecanismului natural împotriva cheagurilor

Eritritolul, un îndulcitor utilizat frecvent în produse precum batoane proteice sau băuturi energizante, a fost mult timp considerat o alternativă sigură la zahăr. Noile cercetări sugerează însă că acest compus ar putea avea efecte nedorite asupra sănătății, în special în ceea ce privește riscul cardiovascular și cerebral, potrivit realitatea.net.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Colorado arată că eritritolul poate afecta celulele barierei hematoencefalice, sistemul care protejează creierul și controlează ce substanțe ajung din sânge în țesutul cerebral.

Posibil impact asupra riscului de accident vascular cerebral

În cadrul cercetării, oamenii de știință au expus celulele barierei hematoencefalice la niveluri de eritritol similare celor înregistrate după consumul unei băuturi îndulcite cu acest compus. Rezultatele au indicat declanșarea unui proces de stres oxidativ, prin creșterea nivelului de radicali liberi și reducerea apărării antioxidante naturale a celulelor.

Aceste modificări au afectat funcționarea celulară și, în unele cazuri, au dus la distrugerea celulelor. Cercetătorii avertizează că astfel de efecte ar putea favoriza formarea cheagurilor de sânge în creier, una dintre principalele cauze ale accidentului vascular cerebral ischemic.

Dezechilibru în reglarea fluxului sanguin

Studiul a mai arătat că eritritolul poate influența modul în care vasele de sânge reglează fluxul sanguin. În mod normal, acest proces este controlat de două molecule-cheie: oxidul nitric, care dilată vasele, și endotelin-1, care le contractă.

Cercetătorii au observat că eritritolul reduce producția de oxid nitric și crește nivelul de endotelin-1, ceea ce ar putea menține vasele de sânge într-o stare de contractare prelungită. Această situație poate limita aportul de oxigen și nutrienți către creier și reprezintă un factor de risc pentru accidentul vascular cerebral.

Posibilă afectare a mecanismului natural împotriva cheagurilor

O altă concluzie a studiului indică faptul că eritritolul ar putea bloca eliberarea activatorului tisular al plasminogenului, substanță implicată în dizolvarea naturală a cheagurilor de sânge. În lipsa acestui mecanism de protecție, riscul de complicații vasculare ar putea crește, conform Science Alert.

Rezultatele se aliniază unor cercetări observaționale anterioare, care au asociat nivelurile ridicate de eritritol în sânge cu un risc mai mare de infarct și accident vascular cerebral. Un studiu amplu a arătat că persoanele cu cele mai mari concentrații ale acestui compus aveau un risc aproape dublu de a suferi un eveniment cardiac major.

Cercetătorii subliniază că experimentele au fost realizate pe celule izolate în laborator, nu pe vase de sânge complete din organismul uman. Sunt necesare studii suplimentare, inclusiv modele experimentale mai avansate, pentru a confirma aceste efecte în condiții reale. În prezent, autorități precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Administrația pentru Alimente și Medicamente au aprobat eritritolul pentru consum, considerându-l sigur în limitele stabilite.