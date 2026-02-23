Lecția de condus care s-a terminat cu dosar penal: doi tineri, prinși băuți după două accidente
Lecția de condus care s-a terminat cu dosar penal: doi tineri, prinși băuți după două accidente
O tentativă de lecție de șofat s-a transformat într-un incident grav pentru un cuplu din Băicoi, județul Prahova. Cei doi tineri au ajuns în custodia poliției după ce, pe rând, au provocat mai multe evenimente rutiere, aflându-se sub influența alcoolului.
Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, i-a permis iubitei sale, cu patru ani mai tânără, să conducă autoturismul, deși aceasta nu deține permis. El a ocupat locul din dreapta, încercând să o îndrume, însă tânăra consumase alcool înainte de a urca la volan, potrivit anchetatorilor.
După doar câteva sute de metri parcurși, femeia a pierdut controlul mașinii și a lovit două autoturisme parcate. Temându-se de consecințe, cei doi au decis să facă schimb de locuri, iar bărbatul a preluat conducerea.
Nici acesta nu a reușit să ajungă prea departe. La mai puțin de un kilometru de locul primului accident, mașina a intrat într-un morman de zăpadă și a rămas blocată. Acolo au fost găsiți de polițiști.
Testele cu aparatul etilotest au arătat că ambii se aflau sub influența alcoolului. În cazul bărbatului, valoarea indicată a fost de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul tinerei, 0,51 mg/l. Ulterior, acestora le-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. Cei doi au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru faptele comise.
Citește și:
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:05 - Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Recomandările salvamontiștilor
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
- 10:38 - Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News