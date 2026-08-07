Lovitură dură pentru căpitanul lui Sepsi. Cosmin Matei, suspendat 9 luni de TAS în cazul de dopaj

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 17:16

Căpitanul lui Sepsi OSK, Cosmin Matei, a primit o suspendare de nouă luni din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), în cazul de dopaj în care este implicat. Clubul din Sfântu Gheorghe a anunțat vineri decizia instanței de la Lausanne și a precizat că o lună din sancțiune a fost deja executată.

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