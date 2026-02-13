Marele premiu la Loto 6/49, de 4,5 milioane de euro, câștigat cu un bilet de 28 de lei
Marele premiu la Loto 6/49, de 4,5 milioane de euro, câștigat cu un bilet de 28 de lei
Numerele câștigătoare de joi, 12 februarie
Marele premiu la Loteria Română a fost câștigat joi, 12 februarie, la tragerea Loto 6/49, valoarea premiului de categoria I ridicându-se la 22.948.891,68 de lei, echivalentul a aproximativ 4,50 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 28 de lei.
Potrivit unui comunicat al companiei, biletul câștigător a fost jucat online, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.
Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.
Numerele câștigătoare de joi, 12 februarie:
Loto 6/49: 26, 6, 4, 10, 29, 7
Noroc: 2 0 2 4 9 5 5
Joker: 27, 6, 9, 22, 18 + 11
Noroc Plus: 3 0 0 9 4 0
Loto 5/40: 20, 29, 14, 25, 2, 19
Super Noroc: 8 3 0 5 7 0
Acesta este primul câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul cel mare a fost adjudecat în 9 noiembrie 2025, când un jucător a intrat în posesia sumei de 49,149 milioane de lei.
Citește și:
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:05 - Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Recomandările salvamontiștilor
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
- 10:38 - Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News