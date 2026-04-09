Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum vineri: unde va fi înmormântat și la ce oră au loc onorurile militare

România se pregătește să își ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Legendarul antrenor va fi condus pe ultimul drum vineri, în cadrul unor ceremonii funerare marcate de solemnitate și discreție.

La Arena Națională, unde sicriul a fost depus pentru ca publicul să îi poată aduce un ultim omagiu, sute de oameni au continuat să vină și joi seară, după ora oficială de închidere. Din acest motiv, programul de vizitare a fost prelungit pentru câteva minute.

În cele două zile de priveghi, familia lui Mircea Lucescu a stat permanent la catafalc și a primit condoleanțele celor care l-au admirat: suporteri, foști jucători, oficiali, reprezentanți ai cluburilor, galerii și personalități publice. Printre cei prezenți s-a numărat și Rinat Ahmetov.

Arena Națională s-a transformat într-un loc al reculegerii, cu flori, lumânări și mesaje emoționante aduse în memoria celui care a marcat istoria fotbalului românesc și internațional.

Programul funeraliilor de vineri:

Ora 10:00 – Biserica Sfântul Elefterie

Cortegiul funerar va ajunge la biserică, unde va începe slujba de înmormântare. Participarea este rezervată exclusiv familiei și invitaților apropiați.

Ora 12:20 – Cimitirul Bellu

Sicriul va fi adus la locul de veci, unde ceremonia va continua cu onoruri militare, în semn de recunoaștere a meritelor excepționale ale lui Mircea Lucescu.

Ora 13:10 – Înhumarea

Potrivit dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat, zona fiind rezervată doar apropiaților.

Ceremoniile de vineri vor marca despărțirea definitivă de una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc.