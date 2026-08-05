Din nefericire, eforturile medicilor nu au avut rezultat, iar motociclistul a decedat.
Un motociclist în vârstă de 36 de ani, din județul Cluj, a murit în urma unui accident rutier produs pe DN1, în zona Popasul Avrig.
Motociclist mort pe DN1, între Făgăraş şi Sibiu! A intrat în coliziune cu o autoutilitară
Motocicleta a intrat în coliziune cu o autoutilitară care circula pe direcția Sibiu–Brașov. Traficul rutier este blocat total, iar circulația a fost deviată prin localitatea Avrig.
La fața locului au intervenit un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere. La sosirea echipajelor, motociclistul se afla în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare.
„Un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere intervin în aceste momente pe DN 1 în zona Popasul Avrig la un accident rutier. Din primele informații o motocicletă a fost acroșată de un autovehicul. Motociclistul este inconștient, în stop cardio respirator, se aplică manevre de resuscitare. Misiunea este în desfășurare, revin cu date”, a transmis Lt. Andreea Ștefan.
Din nefericire, eforturile medicilor nu au avut rezultat, iar motociclistul a decedat.
„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, motociclistul în vârstă de 36 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acestuia”, a precizat Lt. Andreea Ștefan.
Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri, motociclistul se deplasa pe DN1, dinspre Sibiu spre Brașov, când, din cauze care urmează să fie stabilite, a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 34 de ani, din Cisnădie.
„Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea o motocicletă pe DN1, pe direcția de deplasare Sibiu–Brașov, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Cluj, din cauze ce urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu o autoutilitară care se deplasa în aceeași direcție, condusă de un bărbat în vârstă de 34 de ani, domiciliat în localitatea Cisnădie. Din nefericire, în urma impactului, motociclistul în vârstă de 36 de ani a decedat”, a transmis IPJ Sibiu.
Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
La această oră, traficul rutier este blocat total, iar circulația este deviată prin localitatea Avrig.