Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. Cum a motivat această decizie
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a promulgat, în această dimineață, legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curtea Constituțională a României.
Șeful statului a precizat că recalibrarea modului de calcul al acestor pensii reprezintă un gest de echitate așteptat de societate și a subliniat că încrederea cetățenilor în stat poate fi recâștigată atunci când reformele cerute devin realitate.
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale
Totodată, președintele a transmis că munca magistraților este respectată și că rolul acestora în arhitectura statului este pe deplin recunoscut, dând asigurări că va susține măsurile legislative și administrative necesare pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea.
Citește și:
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:05 - Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Recomandările salvamontiștilor
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
- 10:38 - Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News