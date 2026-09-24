O nouă alertă aeriană în județul Tulcea!

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Alerta a încetat la ora 05.44, iar autoritățile au transmis că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
RO-Alert în nordul județului Tulcea, anunță Realitatea.NET
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, în noaptea dinspre 23 spre 24 septembrie, un grup de ținte aeriene care evoluau în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.
La ora 04.41, a fost transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată.
Două aeronave F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, alerta aeriană a încetat la ora 05.44. În plus de asta, cei de la Apărare spun că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.