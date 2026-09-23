Prima ninsoare la peste 2.000 de metri. Salvamont: Traseele montane pot deveni periculoase

Iarna își face simțită prezența în zona alpină, transmite Salvamont România.
Primele ninsori au ajuns la altitudini de peste 2.000 de metri, iar salvamontiștii avertizează turiștii că vremea se poate schimba rapid în această perioadă. Zăpada, gheața, vântul puternic și vizibilitatea redusă pot transforma traseele montane într-o adevărată provocare.
Dacă în zonele joase temperaturile și peisajul păstrează încă aspectul de toamnă, situația este diferită la altitudine. Pe crestele montane, temperaturile pot coborî sub pragul înghețului, iar stratul de zăpadă și apariția gheții pot crește semnificativ riscul de accidente.
Prima ninsoare la peste 2.000 de metri
Potrivit salvamontiștilor, primele ninsori au ajuns deja în zona alpină, la altitudini de peste 2.000 de metri.
Traseele care în sezonul cald sunt accesibile și relativ ușor de parcurs pot deveni mult mai dificile odată cu apariția zăpezii și a gheții. În anumite zone, zăpada poate acoperi marcajele, iar suprafețele înghețate pot face porțiunile aparent simple mult mai periculoase.
Condițiile meteorologice se pot schimba în doar câteva ore, motiv pentru care turiștii sunt sfătuiți să nu se bazeze exclusiv pe experiențele anterioare de pe traseul respectiv.
Recomandările Salvamont pentru turiști
Salvamontiștii recomandă celor care intenționează să urce pe munte să verifice înainte de plecare prognoza meteo și informațiile privind starea traseelor.
De asemenea, este important ca traseul să fie ales în funcție de condițiile reale din teren și de experiența fiecărui turist.
Printre principalele recomandări se numără:
verificarea prognozei meteo și a stării traseului înainte de plecare;
alegerea unui traseu adaptat experienței și condițiilor din teren;
folosirea unei încălțăminte cu talpă aderentă;
purtarea hainelor și echipamentului adecvat pentru temperaturi scăzute;
folosirea echipamentului specific de iarnă acolo unde condițiile o impun;
luarea în calcul a faptului că timpul de parcurgere poate crește semnificativ;
plecarea suficient de devreme pentru evitarea deplasării pe întuneric;
evitarea traseelor dificile în cazul deplasărilor solitare;
informarea unei persoane apropiate cu privire la traseul ales și ora estimată de întoarcere;
păstrarea telefonului încărcat și, dacă este posibil, folosirea unei surse suplimentare de energie.
Zăpada poate ascunde marcajele
Unul dintre principalele riscuri în această perioadă îl reprezintă schimbarea rapidă a condițiilor de pe traseu.
Zăpada poate acoperi marcajele turistice, în timp ce gheața poate face alunecoase porțiuni care, în sezonul cald, nu ridică probleme deosebite. În plus, vântul puternic și ceața pot reduce considerabil vizibilitatea.
Salvamontiștii atrag atenția că un traseu ușor vara nu este neapărat la fel de ușor toamna târziu sau iarna.
Turiștii sunt sfătuiți să renunțe dacă vremea se înrăutățește
Recomandarea salvamontiștilor este ca turiștii să fie pregătiți să își modifice planurile dacă vremea se schimbă sau condițiile din teren devin nefavorabile.
„Nu ezitați să renunțați sau să schimbați traseul dacă evoluția vremii sau condițiile din teren nu sunt favorabile”, este mesajul transmis de Salvamont Sibiu.
În cazul unei situații de urgență pe munte, turiștii trebuie să apeleze 112.