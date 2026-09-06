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Prințul William va participa la înmormântarea regelui Harald al Norvegiei

Prințul William

Prințul William

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 08:54

Palatul Buckingham a anunțat că Prințul William va participa miercuri la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, la Oslo. Prezența Prințului de Wales respectă convenția conform căreia monarhul nu merge de obicei la înmormântarea altui șef de stat.

La înmormântare va participa, de asemenea, în nume personal, Prințesa Anne. Ea este nașa noului monarh al Norvegiei, regele Haakon al VIII-lea.

Surse regale menționate de BBC spun că prezența Prințului William, în reprezentarea tatălui său, Regele Charles, respectă convenția conform căreia monarhul nu merge de obicei la înmormântarea altui șef de stat.

La înmormântare, alături de Prințul William, vor fi regina Sonja, văduvă, membri ai familiei regale norvegiene, inclusiv noul rege Haakon al VIII-lea, și alți membri ai familiei regale europene.

Slujba va fi urmată de o înmormântare privată în mausoleul regal al Norvegiei din Fortăreața Akershus, potrivit sursei citate.

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