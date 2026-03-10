Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane

Președintele Vladimir Putin i-a transmis liderului american Donald Trump că Rusia nu furnizează Iran informații despre pozițiile sau activele militare ale Statele Unite ale Americii din Orientul Mijlociu. Declarația ar fi fost făcută în timpul unei convorbiri telefonice dintre cei doi lideri, care a durat aproximativ o oră.

Informația a fost confirmată de trimisul special al președintelui american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, care a declarat într-un interviu că oficialii ruși au respins ferm acuzațiile potrivit cărora Moscova ar fi oferit Teheranului date despre nave, avioane sau alte obiective militare americane din regiune.

„Putem să-i luăm pe cuvânt”, a spus Witkoff, adăugând că evaluarea finală a situației revine serviciilor de informații americane. El și-a exprimat speranța că acuzațiile privind un eventual transfer de informații sensibile către Iran nu se confirmă.

Declarațiile vin după ce presa americană a relatat, citând oficiali din domeniul securității, că Rusia ar fi transmis Iranului date care ar putea ajuta la identificarea unor ținte americane din regiune, inclusiv nave de război și aeronave.

Kremlinul a evitat însă să ofere detalii suplimentare despre discuția dintre cei doi lideri. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să confirme dacă Washingtonul a avertizat oficial Moscova să nu transmită informații sensibile către Iran, limitându-se la a spune că există „canale de comunicare constante” între cele două părți pentru gestionarea problemelor sensibile.

Subiectul apare într-un moment extrem de tensionat, în contextul conflictului dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran, conflict care a dus la lovituri aeriene, atacuri cu rachete și drone în mai multe state din Orientul Mijlociu.

Deși Rusia menține relații politice și militare apropiate cu Iranul, Moscova încearcă în același timp să evite implicarea directă în confruntarea dintre Washington și Teheran, în condițiile în care conflictul riscă să se extindă la nivel regional.