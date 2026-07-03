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Radu Miruță, solicitare fără precedent către Ucraina: „Dronele să se autodistrugă la intrarea în apele României”

Radu Miruță

Radu Miruță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 17:13

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a transmis oficial autorităților ucrainene o solicitare privind dronele navale folosite în Marea Neagră. Oficialul român cere ca acestea să fie programate să se autodistrugă în momentul în care pătrund în apele teritoriale ale României.

Demersul vine în contextul incidentului produs în Portul Constanța, la începutul lunii iunie, când autoritățile române au cerut explicații Kievului.

România cere garanții privind dronele ucrainene

Radu Miruță a precizat că solicitarea a fost transmisă direct ministrului ucrainean al Apărării și vizează introducerea unui mecanism automat de siguranță.

„Suplimentar, în această interacţiune am trimis oficial ministrului Apărării din Ucraina o adresă semnată de mine, prin care i-am solicitat să ne confirme că orice dronă care este lansată de Ucraina în Marea Neagră este programată să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale româneşti. Am cerut o condiţie care spune foarte simplu: dacă senzorii de pe dronă conştientizează local că poziţia este în apele teritoriale româneşti, să se autodetoneze fără control de la distanţă”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Explicațiile oferite de Ucraina

Ministerul Apărării a anunțat anterior că a primit răspunsul autorităților ucrainene cu privire la incidentul din 5 iunie, petrecut în zona Portului Constanța.

Potrivit informațiilor transmise de Kiev, forțele ucrainene au pierdut comunicațiile cu patru drone navale de tip Sargan-3000, care se deplasau către estul Mării Negre.

Din acel moment, autoritățile ucrainene susțin că nu au mai avut control asupra traseului aparatelor și nu au reușit să restabilească legătura cu acestea.

Solicitarea transmisă de România urmărește evitarea unor incidente similare în viitor și creșterea nivelului de siguranță în apele teritoriale românești din Marea Neagră.

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