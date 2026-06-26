Regele Charles a dezvăluit suma impresionantă plătită pentru impozite. Monarhul renunță la Palatul Buckingham

Regele Charles a dezvăluit că a plătit impozit de 12,9 milioane de lire sterline pentru anul fiscal 2024-2025, devenind primul monarh din istoria Marii Britanii care face publică o astfel de declarație. Nivelul impozitului îl plasează în top 100 al contribuabililor din Regatul Unit.
Prințul de Wales, William, a plătit la rândul său 7,76 milioane de lire sterline în aceeași perioadă. De când Charles a devenit monarh, în 2022, și William Prinț de Wales, factura fiscală combinată a tatălui și fiului depășește 50 de milioane de lire sterline plătite către HM Revenue and Customs.
Publicarea acestor cifre a fost o decizie personală a celor doi, iar Palatul Buckingham a descris gestul drept o formă de transparență sporită, menită să „încurajeze o înțelegere mai largă a răspunderii noastre”. Principala sursă de venit a Regelui provine din Ducatul de Lancaster, un portofoliu de terenuri, investiții și proprietăți care i-a adus în 2025-2026 un venit de 25,2 milioane de lire sterline, conform BBC.
Charles și Camilla rămân la Clarence House
Regele Charles și Regina Camilla nu se vor muta la Palatul Buckingham după finalizarea renovării de 369 de milioane de lire sterline, programată pentru martie anul viitor. Palatul va rămâne sediul administrativ al monarhiei, însă cei doi vor continua să locuiască la Clarence House, reședința lor din 2005, situată lângă Palatul St. James.
Decizia a fost motivată oficial prin dorința de a oferi publicului un acces mai larg la palat, dar și de considerente practice, ambii suverani au aproape 80 de ani, și de preocupări de securitate. Palatul ar putea astfel să se deschide vizitatorilor pe o perioadă mai lungă, generând venituri suplimentare față de actualul program de vară.
Regele va continua să găzduiască la palat banchete de stat, petreceri în grădină, recepții și audiențe oficiale. „Majestatea Sa păstrează o afecțiune uriașă pentru Palatul Buckingham și un respect profund pentru rolul său în viața regală și publică. Va fi un stup plin de activitate regală în orice alt mod", a declarat purtătorul de cuvânt al palatului.
Grantul Suveran, aproape dublat față de 2025
Principala finanțare publică pentru Casa Regală, Grantul Suveran, va scădea de la 137,9 milioane la 99,9 milioane de lire sterline în 2027-2028, odată cu încheierea renovărilor.
Cu toate acestea, noua cifră rămâne aproape dublă față de grantul de bază de 51,8 milioane din 2024-2025. Fondurile suplimentare vor fi folosite pentru întreținerea palatelor regale, securitate cibernetică și sisteme de încălzire eficiente energetic, inclusiv înlocuirea cazanelor de la Castelul Windsor.
De la Regina Victoria, primul monarh care a folosit Palatul Buckingham ca sediu oficial al curții, niciun suveran nu a ales să locuiască în afara acestuia.