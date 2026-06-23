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România așteaptă răspunsuri de la Kiev după drona autodetonată în Portul Constanța: termenul expiră astăzi

Dronă Portul Constanța

Dronă Portul Constanța

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 10:02
Sursărealitatea.net

Astăzi expiră termenul de 10 zile acordat de România autorităților ucrainene pentru a oferi explicații în cazul dronei care s-a autodetonat în Portul Constanța, potrivit Realitatea PLUS

Potrivit informațiilor prezentate de Sorin Cîmpeanu, ministru desemnat al Apărării în Guvernul Veștea, partea română a transmis un set de 14 întrebări oficialilor de la Kiev și așteaptă clarificări complete privind modul în care aparatul încărcat cu explozibili a ajuns pe teritoriul României.

Autoritățile române vor să afle exact cum s-a produs incidentul și ce măsuri pot fi luate pentru a evita situații similare în viitor. Una dintre ipotezele analizate este cea a unei posibile erori de comandă în timpul unei operațiuni, însă până în acest moment nu au fost prezentate concluzii oficiale.

Sorin Câmpeanu a declarat că răspunsurile solicitate trebuie să lămurească toate circumstanțele care au dus la autodetonarea dronei în Portul Constanța și să ofere garanții că un astfel de incident nu se va repeta.

Există temeri privind noi incidente la graniță

În contextul acestui caz, ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat că a cerut părții ucrainene ca dronele care ies de sub control și se apropie de spațiul aerian românesc să fie autodetonate înainte de a pătrunde pe teritoriul țării noastre.

Autoritățile române urmăresc acum răspunsul oficial al Ucrainei, în condițiile în care există în continuare preocupări legate de posibilitatea apariției unor incidente similare în zone precum Constanța sau Galați.

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