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Scenă neobișnuită pe E85: un șofer prins cu 172 km/h a primit escortă de la Poliție

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 14:35

Un șofer din județul Buzău a fost surprins de radar circulând cu 172 de kilometri pe oră pe DN2 E85, în zona localității Poșta Câlnău. Polițiștii rutieri l-au oprit imediat, însă explicația bărbatului pentru viteza excesivă a schimbat situația.

La volan se afla un bărbat care le-a spus agenților că se grăbea să ajungă cât mai repede la spital. În autoturism se afla și tatăl său, care avea răni deschise după ce fusese mușcat de un câine și necesita îngrijiri medicale.

Polițiștii Serviciului Rutier Buzău au verificat situația, iar după ce au constatat că bărbatul avea nevoie de ajutor medical, au decis să intervină.

Echipajul de poliție a escortat autoturismul până la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău, pentru ca bărbatul rănit să ajungă cât mai repede la cadrele medicale.

Tatăl șoferului a fost preluat în siguranță de personalul medical și a primit îngrijirile necesare.

Chiar dacă situația medicală a fost una reală, șoferul nu a scăpat de sancțiune. Polițiștii i-au aplicat o amendă pentru depășirea limitei legale de viteză.

Reprezentanții Poliției atrag atenția că urgențele medicale trebuie tratate cu prioritate, însă viteza excesivă poate transforma rapid o situație dificilă într-una și mai periculoasă pentru toți participanții la trafic.

În cazul unor urgențe medicale, recomandarea polițiștilor este ca oamenii să apeleze 112 și să solicite sprijinul echipajelor specializate, în loc să încerce să ajungă singuri la spital cu viteză excesivă.

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