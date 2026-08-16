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Actualitate· 2 min citire
SUA: Mai mulți suspecți sunt căutați după un atac armat la Universitatea de Stat din Virginia
Atac armat la Universitatea de Stat din Virginia
Publicat16 aug. 2026, 09:49
Sursărealitatea.net
5 persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un atac armat comis în apropierea unor cămine studențești de la Universitatea de Stat din Virginia.
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