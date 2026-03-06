Trafic blocat pe DN 1, în județul Sibiu. Un bărbat și o fetiță, răniți după ce două autoturisme și un TIR s-au ciocnit

Sursă: realitatea.net

Trafic blocat pe DN 1, în zona localităţii Bradu, judeţul Sibiu, după ce două autoturisme și un TIR au fost implicate într-un grav accident. Un bărbat în vârstă de 47 de ani şi o fetiţă de opt ani au fost transportați la spital cu mai multe răni.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD, maşina medicului de urgenţă, două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi o autospecială de stingere.

În accident au fost implicate două autoturisme şi un TIR, patru persoane (trei adulţi şi o fetiţă) fiind evaluate de echipajele medicale.

transportat la UPU Sibiu de către echipajul SMURD.

Fetiţa în vârstă de 8 ani a fost preluată de echipajul SAJ cu medic şi este transportată la CPU Luther. Ea a suferit un traumatism cranio-facial şi un traumatism abdominal.

Ceilalţi doi bărbaţi implicaţi în accident au refuzat transportul la spital.

În momentul publicării acestei știri, traficul rutier este blocat total pe DN 1, în apropierea localităţii Bradu.