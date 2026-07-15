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Trump spune că Putin este gata să oprească războiul: „Cred că poate fi semnat un acord în curând”
Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi pregătit să negocieze încheierea războiului din Ucraina și s-a arătat optimist că un acord ar putea fi încheiat într-un viitor apropiat.
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