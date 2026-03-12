Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au semnat acordurile și parteneriatele stategice comune, la Palatul Cotroceni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi la București pentru o vizită oficială menită să consolideze parteneriatul strategic dintre cele două țări vecine. Liderul de la Kiev a fost primit la Palatul Cotroceni de către președintele României, Nicușor Dan, agenda discuțiilor reflectând nevoia unei cooperări strânse în fața provocărilor de securitate fără precedent din regiunea Mării Negre.

Cei doi șefi de stat au semnat acordurile de cooperare în domeniul energetic dar și parteneriatul strategic dintre România și Ucraina

Volodimir Zelenski: „Rusia nu trebuie să aibă liniște în Europa”

Președintele Ucrainei a început prin a exprima recunoștința poporului său față de sprijinul constant oferit de România pe parcursul celor patru ani de război. Zelenski a avertizat că Rusia continuă să investească masiv în destabilizarea continentului și că agresiunile constante nu trebuie ignorate.

„Ne lovesc țara constant, iar noi nu dorim nimănui să treacă prin așa ceva. Discuțiile de astăzi s-au concentrat pe colaborarea economică și pe cea de securitate. În contextul actual, marcat și de începerea războiului din Iran, securitatea statului este mai importantă ca niciodată. Considerăm că și în alte state este nevoie de colaborare pentru a beneficia de expertiza noastră în lupta cu dronele. România, alături de alte țări, ne-a ajutat; acum propunem extinderea colaborării pentru a ne apăra împreună de amenințarea Rusiei”, a declarat Volodimir Zelenski .

Nicușor Dan: „Neîncrederea istorică s-a evaporat în 2022”

Reprezentantul părții române a subliniat că sacrificiul poporului ucrainean reprezintă și o luptă pentru siguranța României. Acesta a evidențiat faptul că anul 2022 a constituit punctul de cotitură în care vechile reticențe diplomatice au lăsat locul unei încrederi reciproce profunde.

Principalele puncte ale acordului semnat astăzi:

Apărare și Tehnologie: S-a discutat concret despre producția de drone în România, utilizând experiența de luptă a Ucrainei.

Integrare Euro-Atlantică: România și-a reafirmat sprijinul diplomatic deplin pentru aderarea Ucrainei la UE și NATO.

Minoritatea Română: Președintele Zelenski a oferit garanții ferme privind funcționarea școlilor cu predare în limba română și respectarea tuturor drepturilor minorității române din Ucraina.

Energie și Conectivitate: Au fost semnate documente privind proiecte energetice comune care să asigure independența regiunii.

„Vă mulțumim dumneavoastră și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți și pentru România. Am semnat astăzi o declarație de parteneriat strategic; este un moment important în relația bilaterală. Istoric, a existat neîncredere între țările noastre, însă aceasta s-a evaporat în momentul începerii războiului în 2022. Acum, cele două state își asumă încrederea comună și responsabilitatea pentru această parte a Europei.

Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic în UE și NATO pentru Ucraina. Am discutat, de asemenea, despre conectivitate și proiecte comune, în beneficiul economic al ambelor state. Am primit garanții privind funcționarea școlilor în limba română și respectarea tuturor celorlalte drepturi pentru minoritatea română. L-am invitat pe președintele Zelenski la reuniunea B9 din luna mai, de la București. Acest parteneriat deschide un capitol de maturitate care corectează greșelile trecutului”, a concluzionat oficialul român.