Vremea în februarie: temperaturi ușor peste normal și precipitații extinse

Când vine primăvara

Meteorologii anunță că luna februarie va fi caracterizată de temperaturi ușor peste cele obișnuite pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor țării, iar în intervalul 9–23 februarie sunt prognozate precipitații abundente la nivel național.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

- Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale şi local în cele sudice, dar şi mai coborâte în extremitatea de nord-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

- Regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

- Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

- Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.