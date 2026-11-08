15.000 de lei de la stat prin Casa Verde 2026. Ce trebuie să faci pentru a obține finanțarea
Panouri fotovoltaice / Profimedia
Casa Verde 2026 oferă finanțări de până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare. Află calendarul înscrierilor, criteriile de selecție și cum obții punctaj maxim.
Programul Casa Verde 2026 vine cu reguli noi pentru românii care vor să își instaleze baterii de stocare a energiei electrice.
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pregătește o finanțare de până la 15.000 de lei pentru prosumatorii care vor să își îmbunătățească sistemele fotovoltaice. De această dată, însă, selecția beneficiarilor nu se va mai face după principiul „primul venit, primul servit”, ci în funcție de punctajul obținut.
Contribuția proprie, capacitatea bateriei alese și istoricul finanțărilor accesate prin programe similare sunt câteva dintre criteriile care pot face diferența între obținerea finanțării și respingerea dosarului.
Casa Verde 2026: Calendarul înscrierilor și valoarea finanțării
Românii care vor să beneficieze de programul Casa Verde 2026 vor putea solicita sprijin financiar pentru achiziția și instalarea bateriilor de stocare a energiei electrice.
Potrivit calendarului anunțat, instalatorii vor putea fi validați în perioada 16-20 noiembrie, iar înscrierile solicitanților sunt programate între 20 și 25 noiembrie 2026.
Statul va acorda o finanțare de până la 15.000 de lei, iar beneficiarii vor trebui să contribuie cu bani proprii la realizarea investiției.
Una dintre principalele schimbări ale programului este modalitatea de selecție. Dacă în edițiile anterioare rapiditatea înscrierii putea face diferența, în 2026 dosarele vor fi evaluate în funcție de un sistem de punctaj.
Cum se calculează punctajul pentru Casa Verde 2026
Punctajul maxim care poate fi obținut de un solicitant este de 100 de puncte. Trei criterii sunt esențiale pentru a ajunge la acest rezultat.
Primul criteriu este capacitatea bateriei de stocare. Alegerea unui sistem de 15 kWh poate aduce 40 de puncte.
Un alt avantaj îl au persoanele care nu au mai beneficiat de finanțări prin programe destinate instalării bateriilor de stocare. Acest criteriu este recompensat cu 25 de puncte.
Contribuția financiară proprie reprezintă, de asemenea, un element important. Persoanele care participă cu 15.000 de lei din fonduri proprii pot obține încă 35 de puncte.
Prin urmare, un solicitant care îndeplinește toate cele trei criterii poate ajunge la punctajul maxim de 100 de puncte, ceea ce îi poate crește considerabil șansele de a obține finanțarea.
Cine are cele mai mari șanse să primească 15.000 de lei de la stat
În actuala formulă a programului, avantajate sunt persoanele care sunt dispuse să investească o sumă mai mare din propriul buget și să aleagă baterii cu o capacitate ridicată.
De asemenea, cei care nu au mai primit anterior sprijin financiar pentru sisteme de stocare pot obține un punctaj suplimentar.
Diferențele de punctaj pot influența direct șansele de selecție, în condițiile în care numărul solicitanților ar putea fi ridicat, iar bugetul programului este limitat.
Reprezentanții din domeniu susțin că instalarea unor baterii cu o capacitate suficient de mare poate contribui semnificativ la reducerea facturilor la electricitate, în special în gospodăriile care au un consum ridicat pe timpul iernii.
Când ar putea fi instalate primele baterii de stocare
Primele sisteme de stocare finanțate prin Casa Verde 2026 ar putea fi instalate chiar la începutul anului 2027.
Potrivit reprezentanților AFM, aproximativ 27.000 de beneficiari urmează să fie evaluați de instituție. Verificarea dosarelor va fi realizată de personalul Administrației Fondului pentru Mediu, iar obiectivul anunțat este publicarea listei beneficiarilor aprobați în cel mult 60 de zile de la încheierea sesiunii și epuizarea bugetului.
Schimbarea urmărește introducerea unei evaluări centralizate, astfel încât selecția să nu mai depindă de evaluările realizate individual de instalatori.
Aproape 400.000 de prosumatori în România. Mulți nu au baterii de stocare
Interesul pentru programul Casa Verde 2026 vine într-un context în care numărul prosumatorilor din România a crescut semnificativ.
Datele ANRE indică existența a aproape 400.000 de prosumatori la nivel național. Aproximativ 60% dintre aceștia nu dispun însă de sisteme de stocare a energiei electrice.
Bateriile permit păstrarea energiei produse de panourile fotovoltaice pe timpul zilei și utilizarea acesteia atunci când producția solară este redusă sau consumul gospodăriei crește.
Prin finanțarea oferită de AFM, programul Casa Verde 2026 urmărește să încurajeze instalarea acestor sisteme și să ofere prosumatorilor posibilitatea de a utiliza mai eficient energia produsă în propriile gospodării.
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News