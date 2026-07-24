Ana Maria Păcuraru: Incidentul cu drona doborâtă pe teritoriul României demonstrează importanța fondurilor europene SAFE pentru modernizarea armatei

Incidentul în care o dronă a fost interceptată și doborâtă pe teritoriul României readuce în prim-plan necesitatea consolidării capacităților de apărare ale statului român și importanța investițiilor în sisteme moderne de supraveghere și reacție rapidă.
În acest context, jurnalista Ana Maria Păcuraru a explicat, în exclusivitate la Realitatea Plus, rolul mecanismului european SAFE, prin care România poate accesa fonduri pentru modernizarea Armatei Române și întărirea securității pe flancul estic al NATO.
Potrivit acesteia, incidentul reprezintă un exemplu concret al provocărilor de securitate cu care se confruntă România și al nevoii de a accelera investițiile în infrastructura de apărare.
„Incidentul de azi-dimineață nu este doar un episod izolat de securitate. Este un argument concret, în timp real, pentru miza programului SAFE — mecanismul european de finanțare a apărării prin care România accesează fonduri pentru modernizarea capabilităților militare.
O dronă care a reușit să parcurgă aproape 200 de kilometri în spațiul aerian național, de la Sulina până la Buzău, înainte de a fi neutralizată, arată exact tipul de vulnerabilitate pe care SAFE este menit să îl adreseze: acoperirea radar, timpul de reacție și capacitatea de interceptare pe flancul estic al NATO.
România a intrat în programul SAFE tocmai invocând expunerea sa directă la conflictul din vecinătate, o graniță de peste 600 de kilometri cu Ucraina și accesul la Marea Neagră, zonă în care au mai fost semnalate anterior fragmente de drone și resturi de rachete.
Astăzi, pentru prima dată, avem un caz în care o țintă aeriană a fost efectiv angajată și doborâtă de o aeronavă românească deasupra teritoriului național. Nu la graniță, nu accidental, ci printr-o decizie asumată de angajare.
Această secvență ridică o întrebare directă către factorii de decizie: investițiile prin SAFE — în radare, sisteme de supraveghere și capacitate de reacție rapidă — sunt suficiente pentru a reduce timpul de la detectare la neutralizare?
Astăzi, au trecut aproape o oră și jumătate între primul semnal radar și prima angajare a țintei. Este acesta un interval acceptabil pentru un stat de graniță NATO? Sau tocmai acest incident arată de ce fondurile SAFE trebuie direcționate cu prioritate către capabilități de reacție rapidă și nu doar către achiziții pe termen lung?
Rămâne de văzut, bineînțeles, dacă acest incident va fi invocat oficial de România în discuțiile viitoare privind alocarea fondurilor SAFE și dacă va deveni un argument suplimentar în dosarul pe care noi, la Realitatea, îl urmărim de luni de zile: modul în care aceste fonduri europene ajung sau nu acolo unde sunt cu adevărat necesare.”
A declarat Ana Maria Păcuraru, în exclusivitate la Realitatea Plus.
Programul SAFE reprezintă unul dintre principalele instrumente europene destinate consolidării industriei de apărare și dezvoltării capabilităților militare ale statelor membre, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune. Pentru România, aflată la granița estică a NATO și a Uniunii Europene, accesarea acestor fonduri este considerată esențială pentru modernizarea sistemelor radar, dezvoltarea capacităților de supraveghere aeriană și reducerea timpului de reacție în fața amenințărilor.
Incidentul recent este de natură să alimenteze dezbaterea privind prioritizarea investițiilor în apărare și utilizarea fondurilor europene pentru întărirea securității naționale, într-un context regional marcat de riscuri tot mai ridicate.