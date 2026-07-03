Daniel Udrescu: Munca unei vieți fără moștenire, adevărul despre sistemul public de pensii

Nu cuantumul pensiei, ci natura juridică a contribuției este o formă de erodare sistematică a patrimoniului contribuabilului și o transformare treptată a unei economii obligatorii într-o prelevare fiscală mascată cu garanții patrimoniale limitate. Acea contribuție este un bun patrimonial protejat, fără capitalizare, fără protecție împotriva inflației și fără transmisibilitate către moștenitori cu încălcarea proporționalității si ingerința statului asupra acelui bun. FURT

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