Advertising
Economie· 2 min citire
Nicușor Dan, discuție finală cu liderii coaliției pe Legea salarizării
Nicusor Dan
Publicat11 aug. 2026, 07:55
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan va avea astăzi după-amiază discuția finală cu liderii din fosta coaliție de guvernare pe Legea salarizării unitare. Ministrul Pîslaru avertizează că dacă proiectul de lege nu va fi dezbătut și adoptat de Parlament până pe 31 august, 770 milioane de euro din banii europeni ar rămâne blocate.
Citește și
- 11:53CNE Cernavodă pregătește oprirea controlată a Unității 2, din cauza debitului scăzut al Dunării
- 11:52AEP: Partidele politice au primit, în luna august, subvenţii de peste 15,4 milioane de lei
- 11:44 După luni întregi în care au suportat scumpiri în lanț, românii s-ar putea trezi din toamnă cu facturi mai mari și la curent!
- 08:57Rata dobânzii de politică monetară rămâne de 6,5 % pe an
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News