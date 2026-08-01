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Economie· 2 min citire
România în alertă energetică | Vulnerabilitatea de pe Dunăre care pune în pericol Centrala Cernavodă era cunoscută de pe vremea lui Ceaușescu
Bifurcatia Bala - Dunarea Veche
După anunțul privind starea de alertă energetică, premierul Ilie Bolojan a explicat că autoritățile vor încerca deviarea cursului Dunării pentru a asigura alimentarea cu apă a Centralei nucleare de la Cernavodă. Interesant este că specialiștii și oficialii din instituțiile de resort știau de zeci de ani că bifurcația de la Bala reprezintă o vulnerabilitate majoră – una care s-a agravat în timp. Numeroase guverne și miniștri au avut în față planuri de remediere, însă niciunul nu a fost dus la bun sfârșit.
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