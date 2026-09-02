Salariul minim crește doar pe hârtie. România, singura țară din UE unde puterea de cumpărare a scăzut

Publicat 2 sept. 2026, 14:50 Sursă Realitatea PLUS

România este singura țară din Uniunea Europeană în care puterea reală de cumpărare a salariului minim a scăzut. Deși salariul minim a fost majorat la 3.700 de lei brut de la 1 iulie, inflația continuă să „mănânce” în medie aproximativ 200 de lei pe lună din veniturile românilor.

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