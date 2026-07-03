Studiu Eurostat: România, liderul UE la taxe

România este statul din Uniunea Europeană în care angajații singuri, fără copii, păstrează cea mai mică parte din salariul brut, după plata taxelor și contribuțiilor obligatorii, potrivit datelor Eurostat analizate de Euronews.
Conform analizei, 41,5% din câștigul brut al unui angajat singur, fără copii, care câștigă salariul mediu, ajunge la stat sub formă de taxe și contribuții — cel mai ridicat procent din întreaga Uniune Europeană. Media la nivelul UE este de 29,1%. Astfel, din câștigul brut mediu anual de 37.958 de euro înregistrat în UE, doar 26.929 de euro rămân ca venit net, restul de 11.029 de euro fiind reținut pentru taxe și contribuții.
La polul opus se află Cipru, unde aceste rețineri însumează doar 15,1% din venitul brut, urmat de Grecia, cu 17%.
Topul celor mai ridicate poveri fiscale
După România, cele mai mari ponderi ale taxelor și contribuțiilor se înregistrează în Lituania (39,1%), Belgia (37,6%), Slovenia (36,9%), Germania (34,8%), Danemarca (34%) și Ungaria (33,5%). Peste media europeană se mai situează Luxemburg (32,6%) și Croația (31,5%).
În schimb, mai multe state au o povară fiscală sub 25% din salariul brut, printre care Cehia, Irlanda, Portugalia, Spania, Bulgaria, Malta, Estonia, Italia, Suedia și Slovacia. Dintre cele mai mari patru economii ale UE, Germania are cea mai ridicată pondere (34,8%), în timp ce Spania înregistrează cea mai redusă (22,1%); Franța se situează la 26,2%, iar Italia la 24,1%.
Analiza arată că statele din sudul Europei tind să aibă o povară fiscală mai redusă asupra salariilor, în timp ce nivelurile ridicate sunt frecvente în Europa Centrală și de Est.
Situația se schimbă pentru familiile cu copii — dar nu și pentru România
Pentru familiile în care un singur părinte lucrează și întreține doi copii, media europeană a taxelor și contribuțiilor scade la 8%. România însă continuă să înregistreze cea mai mare povară fiscală din UE pentru această categorie, de 33,4%. Lituania ocupă locul al doilea, cu 23,8%, iar doar Ungaria, Slovenia, Finlanda și Danemarca mai depășesc pragul de 20%.
În Grecia și Polonia, venitul net al acestor familii depășește chiar salariul brut, datorită alocațiilor și facilităților fiscale acordate pentru copii. Cel mai mare contrast se înregistrează în Germania, unde ponderea taxelor scade de la 34,8%, pentru un angajat singur, la doar 0,2%, pentru o familie cu doi copii susținută de un singur salariu — la un venit brut identic de 47.514 euro anual.
Economistul Alex Mengden, de la Tax Foundation, citat de Euronews, explică faptul că diferențele reflectă modul în care fiecare țară structurează taxarea muncii — unele state, precum Danemarca, se bazează aproape exclusiv pe impozitul pe venit, în timp ce altele, precum Polonia, transferă o parte semnificativă a poverii către contribuțiile sociale.