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Politica· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru, membră a National Press Club din Washington DC
Ana Maria Păcuraru
Publicat3 sept. 2026, 19:09
SursăRealitatea.Net
Jurnalista Ana Maria Păcuraru, Senior Foreign Affairs Editor și prezentatoare a emisiunii "Miza Zilei" la Realitatea Plus, a fost acceptată ca membră a National Press Club din Washington DC, una dintre cele mai vechi și respectate organizații de presă din Statele Unite.
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