Continuă audierile miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan

Marți continuă audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Siegfried Mureșan, în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Cei zece candidați rămași pe listă vor fi evaluați pe parcursul întregii zile, înaintea votului de învestitură programat miercuri în plenul reunit.
Audieri-maraton în Parlament: cine intră în fața comisiilor
Audierile încep la ora 10:00 și se încheie la 20:00, fiecare candidat având la dispoziție aproximativ o oră pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor din comisiile de specialitate.
În ordinea programată, vor fi audiați:
Mircea Abrudean – Ministerul Afacerilor Interne;
Dragoș Pîslaru – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;
Raluca Turcan – Ministerul Muncii;
Oana Gheorghiu – Ministerul Sănătății;
Oana Țoiu – Ministerul Afacerilor Externe;
Andrea Chiș – Ministerul Justiției;
Ötvös Koppány Bulcsú – Ministerul Culturii;
Mihai Dimian – Ministerul Educației;
Cseke Attila – Ministerul Dezvoltării;
Diana Buzoianu – Ministerul Mediului.
Primele avize pentru Guvernul Mureșan
Prima zi a audierilor a adus rezultate mixte pentru echipa propusă de Siegfried Mureșan.
Avize negative au primit:
În schimb, Tanczos Barna (Agricultură) și Alexandru Nazare (Finanțe) au obținut avize favorabile din partea comisiilor parlamentare.
Urmează votul de învestitură
După încheierea tuturor audierilor, miercuri va avea loc votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului, unde Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de majoritatea necesară pentru a fi învestit.