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Actualitate· 1 min citire
Doi pietoni, loviți de o mașină în zona unei treceri din Sibiu. La volan era un bărbat de 80 de ani
Doi pietoni, loviți pe trecerea de pietoni
Publicat28 sept. 2026, 10:29
SursăRealitatea.net
Doi pietoni au fost răniți după ce au fost loviți de o mașină pe strada Aurel Vlaicu din Mediaș, în zona unei treceri pentru pietoni. Un bărbat de 49 de ani și o femeie de 42 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
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