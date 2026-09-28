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Doi pietoni, loviți de o mașină în zona unei treceri din Sibiu. La volan era un bărbat de 80 de ani

Doi pietoni, loviți pe trecerea de pietoni

Doi pietoni, loviți pe trecerea de pietoni

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Scris deMădălina Cristea
Publicat28 sept. 2026, 10:29
SursăRealitatea.net

Doi pietoni au fost răniți după ce au fost loviți de o mașină pe strada Aurel Vlaicu din Mediaș, în zona unei treceri pentru pietoni. Un bărbat de 49 de ani și o femeie de 42 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Accidentul rutier s-a produs pe strada Aurel Vlaicu din Mediaș. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii rutieri, la volanul autoturismului se afla un bărbat în vârstă de 80 de ani, domiciliat în localitatea Laslea.

În timp ce conducea pe strada Aurel Vlaicu, bărbatul ar fi acroșat doi pietoni aflați în zona trecerii pentru pietoni. Pe aceeași stradă au mai fost înregistrate accidente în care pietoni au fost loviți în timp ce traversau strada.

Un bărbat și o femeie au ajuns la spital

Victimele sunt un bărbat în vârstă de 49 de ani și o femeie de 42 de ani, ambii din Mediaș. În urma impactului, cei doi au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital, unde au primit îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul, conform presei locale.

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