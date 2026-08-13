Diana Buzoianu despre criza de pe Dunăre: "Dacă s-ar fi făcut lucrări, astăzi eram într-un cu totul alt scenariu"

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că situația critică de pe Dunăre este rezultatul întârzierii unor lucrări esențiale. Intervențiile de urgență ar fi amânat cu aproximativ șapte zile oprirea centralei de la Cernavodă.
Diana Buzoianu a declarat miercuri, în podcastul „Istori-Știri” al lui Lucian Mîndruță, că lucrările de la brațul Bala, aflate în responsabilitatea Ministerului Transporturilor, aveau încă din 2024 autorizațiile și finanțarea necesare. „Ce vedem acum pe Dunăre este eșecul ultimilor 2-3 ani de la Ministerul Transporturilor. Nu a fost făcută o lucrare esențială, care ar fi trebuit să rezolve problema pe termen lung”, a spus ministrul Mediului, potrivit Mediafax.
Buzoianu a precizat că proiectul pentru brațul Bala avea autorizații și acord de mediu, iar banii necesari fuseseră aprobați deja printr-o hotărâre de Guvern. „Lucrările mari de la brațul Bala ar fi trebuit să fie făcute. Aveau deja autorizațiile de mediu, acordul de mediu și hotărârea de Guvern prin care erau alocați banii, încă din 2024. Dacă s-ar fi făcut acele lucrări, astăzi eram într-un cu totul alt scenariu”, a afirmat Diana Buzoianu.
Ministrul a precizat că, odată cu scăderea debitului Dunării la valori foarte mici, experții Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) au fost solicitați să propună măsuri pentru menținerea apei pe traseul către Cernavodă. Intervențiile au fost realizate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) și Armată, pe baza propunerilor venite de la ANAR.
„Aceste măsuri au reușit să salveze aproximativ șapte zile față de estimarea inițială privind oprirea centralei de la Cernavodă”, a declarat Buzoianu.
Ea a explicat și de ce intervenția cu barje nu a putut rezolva problema pe termen lung. Apa reorientată trebuie să parcurgă un traseu de aproximativ 60 de kilometri spre Cernavodă, unde există dune care pot opri sau modifica direcția curenților. „Sunt 60 de kilometri pe traseul apei care ar fi trebuit să ducă apa de unde am reorientat-o noi mai aproape de Cernavodă. Pe acele zone sunt dâmburi, sunt dune care pot opri sau pot reorienta apa cu anumiți curenți”, a spus ministrul.
Soluția de durată presupune lucrări mai ample și costuri ridicate. Buzoianu a precizat că AFDJ trebuie să facă lucrări de dragare în zonă și că intervențiile din ultimele zile au reprezentat doar măsuri pentru o situație de criză. „Am reușit, cu o fracțiune din costul pe care l-ar fi presupus oprirea Centralei de la Cernavodă încă de joia trecută, să câștigăm șapte zile. Asta se poate face într-o situație de criză pentru care nu au fost făcute pregătirile necesare în ultimii ani”, a spus ea.