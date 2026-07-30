Manevră mascată. Salarii mărite în secret la Ministerul Dezvoltării în timp ce medicii ies în stradă

Publicat 30 iul. 2026, 08:00 Sursă realitatea.net

Este ipocrizie uriașă în rândul guvernanților! Sub pretextul îndeplinirii unui jalon din PNRR prin codul urbanismului, angajații de la ministerul Dezvoltării și-au mărit pe ascuns salariile cu 35%. Totul în timp ce, în aceeași zi, medicii au ieșit în stradă și au fost încă o dată ignorați de demnitari.

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