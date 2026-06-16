Mesaj ferm al lui Trump despre războiul din Ucraina: „Este o nebunie ce se întâmplă acolo”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va avea o nouă întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja summitului G7, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina continuă.
Liderul american a făcut declarațiile în cadrul reuniunii liderilor celor mai dezvoltate economii ale lumii și a subliniat că este nevoie de un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina.
„Uite, Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr imens de oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, cele două părți au pierdut împreună 35.000 de soldați; și asta doar pe o lună.
În medie, au pierdut 25.000 de oameni, în mare parte soldați, tineri frumoși, și e o nebunie ce se întâmplă acolo. Dar am avut o întâlnire și vom vedea... Am vorbit cu președintele Putin duminică”, a declarat Donald Trump.
Președintele american a precizat că între liderii celor două state există în continuare tensiuni puternice și resentimente acumulate de-a lungul anilor de conflict. În acest context, Trump a confirmat că se va întâlni din nou cu Volodimir Zelenski în cursul zilei de marți.
Anunțul vine la scurt timp după ce liderul ucrainean a dezvăluit că a încercat să promoveze ideea unei întâlniri directe între conducerea Ucrainei și cea a Rusiei, însă Vladimir Putin nu ar fi fost dispus să participe.
”El nu dorește acest lucru. Am discutat cu SUA și Franța posibilitatea unei întâlniri cu Rusia în cadrul G7, cu toate națiunile democratice reprezentate. Putin nu dorește acest lucru”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a mai afirmat că a discutat recent cu Donald Trump și despre organizarea unei reuniuni pe teritoriul Statelor Unite, într-un format care ar putea pune presiune suplimentară asupra Moscovei pentru a accepta negocieri la nivel înalt.
”Într-un format în care lui Putin i-ar fi mult mai greu să refuze, cel puțin în fața președintelui Trump”, a explicat Zelenski.
Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski este urmărită cu interes de comunitatea internațională, în condițiile în care Washingtonul încearcă să impulsioneze dialogul dintre Kiev și Moscova și să identifice soluții pentru reducerea ostilităților de pe front.