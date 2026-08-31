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Politica· 1 min citire
Săptămână decisivă pentru Ilie Bolojan, premierul interimar ar putea fi citat la DNA
Premierul Ilie Bolojan
Publicat31 aug. 2026, 09:39
SursăRealitate Plus
Săptămână decisivă pentru Ilie Bolojan! Premierul ar putea ajunge săptămâna aceasta în fața anchetatorilor DNA, pentru a da explicații în dosarul în care fostul general adjunct al Guvernului este cercetat pentru presupusă complicitate la trafic de influență. Deocamdată, Guvernul susține că Bolojan nu a fost citat.
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