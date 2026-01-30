Stenograme din dosarul DNA: avocata apropiată de lideri PNL vorbește despre „a-l avea la mână pe Ciucu și pe Bolojan”

Campania electorală pentru București, invocată ca miză centrală

Stenogramele din dosarul de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), în care este vizată avocata Georgescu Adriana-Mihaela, scot la iveală detalii explozive despre presupuse negocieri de bani, trafic de influență și implicarea directă în campania electorală pentru București. Documentele aflate la dosar includ interceptări realizate în perioada premergătoare alegerilor din decembrie și descriu, potrivit anchetatorilor, un mecanism în care finanțarea campaniei electorale ar fi fost legată de promisiuni de „rezolvare” a unor dosare penale.

Avocata, suspendată între timp din PNL Sector 1, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Procurorii DNA o acuză, alături de un bărbat care s-ar fi prezentat drept general SIE, că ar fi cerut unui om de afaceri mită de până la un milion de euro, lăsând să se creadă că ar avea influență asupra magistraților și a conducerii DNA pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale.

Investigația a pornit de la un denunț depus la 30.09.2025 de Tucan Jean-Paul, iar în dosar este utilizat un investigator sub acoperire, cu numele de cod MAJAR Bogdan Cristian.

Campania electorală pentru București, invocată ca miză centrală

Potrivit referatului procurorilor, în interceptările ambientale apar numeroase discuții despre lipsa fondurilor de campanie, presiunea timpului și nevoia urgentă de finanțare pentru candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. Într-un prim fragment, Adriana Georgescu descrie situația financiară a campaniei și solicită explicit bani, fie prin donații legale, fie în numerar.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Suntem umăr la umăr, mă, cu BĂLUȚĂ și vrem să-l batem. Și vreau să mă ajutați. N-avem bani! Sîntem terminați! Nu știu, cu contract de donație sau direct cu bani cash, direct la CIUCU. Da’ ajutați-ne în …[cuvânt obscen]… mea, c-avem șanse să punem primar. Mai sînt două săptămâni jumate. Și îl ajutați practic pe BOLOJAN, că dacă pică bine cu CIUCU (..) HUBERT îl dă afară din partid. Îl trimite acasă. Și avem patru președinți de sectoare: 1, 2, 3, 4 și 5 care… 5-ul mai puțin, fac blat… cu BĂLUȚĂ, că învinge HUBERT. D-aia te-am chemat: să ne ajuți, că n-avem bani! Deloc, deloc, deloc, deloc! Și are șanse, e deja umăr la umăr cu… cu BĂLUȚĂ. E așa! Nu e în spate rău. Dar ăla are bannere. Romii nu mai vor să-mi vină. Cămătarii nu mai vor să-mi vină. Machedonii… Să mă ajute și JEAN, că JEAN poate, are relații, are putere: și cu telefoane, cu oameni de afaceri, să vorbească la relații și la prietenii lui din București. Că JEAN …[neinteligibil – vorbesc în același timp]…(…)

Într-o discuție ulterioară, Georgescu susține că adevărata miză a alegerilor nu ar fi Ciprian Ciucu, ci poziția lui Ilie Bolojan în partid, invocând totodată cheltuieli masive de campanie și lipsa banilor disponibili.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …îi face contract legal, pă firma, ca să n-apară el. Cu problema să apară el! Că CIPRIAN nu vrea să primească bani de la oameni pe care nu… Pe firmă, ai vreo firmă? Ori, dacă vrei, direct! Cum vrei tu, numai… Da’ n-avem deloc, pentru că BODE a furat 20.000.000 de euro, au fost panouri, au fost tot! Nu este despre CIUCU, cât e despre BOLOJAN. Dacă pică CIUCU, nu iese…

„Să-l am pe Ciucu la mână și pe Bolojan”

Unul dintre pasajele centrale ale referatului DNA surprinde explicit obiectivul pe care avocata îl enunță în legătură cu rezultatul alegerilor și cu dosarele penale discutate cu interlocutorii.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Îți dai seama că eu sunt în depresie, dar nu mai contează asta. Eu încerc să o reglez acuma cu CIUCU s-o… să-l pun pe ăsta primar, că e aproape. Să-l am pe CIUCU la mână și pe BOLOJAN, să vă rezolv pe voi, să închid toate datoriile și să văd măi…

Anchetatorii interpretează aceste afirmații ca indicând o legătură directă între sprijinul financiar acordat în campanie și promisiunea unor intervenții ulterioare în dosare penale.

Presiunea timpului și discuțiile despre sume

În stenograme apar frecvent referiri la urgență („mai sunt două săptămâni”, „mai aveți o săptămână”) și la intervale largi de bani, de la zeci de mii de euro până la un milion. Georgescu insistă că fondurile ar fi pentru campanie, dar vorbește despre „investiție” și despre beneficii ulterioare în cazul unei victorii.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Vorbește cu CIUCU, direct! Bă, BOLOJAN îi pupă tălpile dacă i-l pune pă CIUCU la București. Ascultă-mă! Deci, dacă iese CIUCU și-l ajută JEAN, că JEAN are bani, de ce să-l pună altu’ mâna de a face pă… pă primaru’ capitalei? (…)



GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: E soarta lui BOLOJAN în joc, nu e a lui… Dar asta am înțeles!

Condiționări și „garanții”

În alte pasaje, Georgescu condiționează explicit „rezolvările” de momentul alegerilor și de implicarea financiară în campanie, afirmând că nimic nu se poate face „până la alegeri” și că discuțiile trebuie purtate „direct cu Ciucu”.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: „Nu pot până la alegeri. N-ai cum…”

„…decât dacă mergeți cu mine de mână la CIUCU”.

Totodată, ea invocă existența unor „OK-uri” și a unor condiții de discreție, inclusiv evitarea aparițiilor publice.

Toate fragmentele citate provin din stenogramele aflate în dosarul DNA și sunt prezentate de procurori ca elemente de probă.

