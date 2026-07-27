Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan: „Nu este depășit de situație. Problema este alta”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 20:34

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan nu este depășit de responsabilitățile funcției, însă apreciază că stilul său de a conduce nu este în acord cu așteptările unei părți a societății.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre traian basescunicusor dan