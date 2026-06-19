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Politica· 2 min citire
Trump, declarație surprinzătoare despre Giorgia Meloni: „M-a implorat să fac o fotografie cu ea”
Donald Trump
Președintele american Donald Trump a făcut o serie de declarații surprinzătoare la adresa premierului italian Giorgia Meloni, susținând că aceasta și-ar fi dorit cu insistență o fotografie alături de el în marja summitului G7. Afirmațiile vin într-un context tensionat al relațiilor dintre Washington și Roma.
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