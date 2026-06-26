Politica· 1 min citire

Zelenski ridică miza războiului! Ucraina lansează o operațiune militară de 40 de zile pentru a forța Rusia să cedeze

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:07

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat lansarea unei campanii militare de 40 de zile, menită să crească presiunea asupra Rusiei și să o determine să pună capăt războiului.

Șeful statului a precizat că operațiunea va fi coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și face parte din strategia Kievului de intensificare a acțiunilor împotriva statului agresor.

Am aprobat desfăşurarea de către Serviciu a unei operaţiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor, cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului”, a transmis Volodimir Zelenski pe Telegram.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu rachete cu rază medie și lungă asupra unor obiective aflate în Rusia și în teritoriile ocupate, vizând în special infrastructura din industria petrolieră.

Zelenski a subliniat că Serviciul de Securitate al Ucrainei a obținut rezultate importante în apărarea pozițiilor de pe front, în special datorită utilizării dronelor de diferite tipuri, care au devenit un element-cheie în strategia militară a Kievului.

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