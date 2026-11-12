Aproape 2.500 de pacienți cu pneumonie, tratați în 2026 la Spitalul Pneumo Sibiu
Bolnavi pneumonie
Aproape 2.500 de pacienți cu pneumonie au fost tratați în 2026 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. Ce arată statisticile de Ziua Mondială a Pneumoniei.
Pneumonia continuă să reprezinte una dintre cele mai frecvente afecțiuni respiratorii tratate la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. De la începutul anului 2026, aproape 2.500 de pacienți au primit îngrijiri medicale pentru această afecțiune, potrivit datelor transmise de reprezentanții unității medicale cu ocazia Zilei Mondiale a Pneumoniei, marcată anual pe 12 noiembrie.
Datele prezentate de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu evidențiază amploarea cazurilor de pneumonie și importanța serviciilor medicale specializate pentru diagnosticarea și tratarea bolilor respiratorii.
Pneumonia, principalul diagnostic pentru majoritatea pacienților externați
Statisticile unității medicale arată că pneumonia a reprezentat o pondere importantă în totalul cazurilor tratate în ultimii doi ani.
În 2025, din cei 3.968 de pacienți externați de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, 3.030 au avut drept diagnostic principal pneumonia. Procentual, acest lucru înseamnă aproximativ 77% din totalul externărilor.
Situația se menține și în 2026. De la începutul anului și până în prezent, aproape 2.500 de pacienți au beneficiat de tratament pentru pneumonie, reprezentând aproximativ 70% din totalul pacienților tratați în cadrul spitalului.
Cifrele confirmă presiunea pe care afecțiunile respiratorii o exercită asupra sistemului medical și necesitatea menținerii unor servicii de diagnostic și tratament adaptate nevoilor pacienților.
Conducerea spitalului: Diagnosticul și tratamentul la timp sunt esențiale
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, Cristian Roman, atrage atenția asupra importanței resurselor medicale și a dezvoltării continue a serviciilor destinate pacienților cu afecțiuni respiratorii.
„Pneumonia reprezintă o provocare importantă pentru sistemul medical, iar numărul mare de pacienți care ajung în spital cu acest diagnostic demonstrează cât de necesare sunt serviciile noastre medicale.
Ne concentrăm permanent eforturile pentru asigurarea resurselor necesare, dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament. Misiunea noastră este ca fiecare pacient să beneficieze de îngrijire specializată, atenție și soluții terapeutice adaptate stării sale de sănătate”, a transmis Cristian Roman.
Medicii pneumologi, un rol important în tratarea pneumoniei
Directorul medical al unității, dr. Lavinia Danciu, subliniază că experiența medicilor pneumologi și stabilirea corectă a diagnosticului sunt factori importanți pentru evoluția pacienților.
Potrivit acesteia, fiecare caz necesită o abordare individualizată, de la identificarea bolii și alegerea tratamentului până la monitorizarea atentă a stării de sănătate.
Medicul atrage atenția și asupra importanței prezentării la consultație încă de la apariția primelor simptome respiratorii, fără amânarea evaluării medicale.
Care sunt simptomele pneumoniei și cum poate fi prevenită?
Cu ocazia Zilei Mondiale a Pneumoniei, reprezentanții Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu reamintesc populației că prevenția și identificarea timpurie a bolii pot contribui la reducerea riscurilor asociate acestei afecțiuni.
Printre simptomele care pot indica prezența pneumoniei se numără:
Febra;
Tusea;
Dificultățile de respirație;
Durerea toracică;
Alterarea stării generale.
Apariția acestor manifestări necesită evaluare medicală, pentru stabilirea diagnosticului și recomandarea tratamentului adecvat.
De asemenea, vaccinarea conform recomandărilor medicale, măsurile de prevenție și consultul de specialitate atunci când apar simptome respiratorii sunt importante pentru protejarea sănătății.
Prin activitatea echipelor medicale, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu continuă să asigure servicii specializate pentru pacienții cu afecțiuni respiratorii, într-un context în care pneumonia rămâne una dintre principalele probleme medicale întâlnite la nivelul unității.
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