Aproape 2.500 de pacienți cu pneumonie, tratați în 2026 la Spitalul Pneumo Sibiu

Publicat 12 nov. 2026, 15:12 Sursă realitatea.net

Aproape 2.500 de pacienți cu pneumonie au fost tratați în 2026 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. Ce arată statisticile de Ziua Mondială a Pneumoniei.

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